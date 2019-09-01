Son dakika... Adalet Bakanı'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi mesajı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz" dedi.
Gül ayrıca şu mesajları verdi:
Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır.
Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz.
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