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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
06.09.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Son dakika... Adalet Bakanı'ndan kadına şiddetle ilgili net mesaj: 'Sıfır toleransla yaklaşıyoruz'

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, kadına şiddetle ilgili ''Bu tür olaylara sıfır toleransla yaklaşıyoruz'' dedi.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız.

KADINA ŞİDDET

Özellikle Emine Bulut'u ve hayatını kaybeden diğer kadınlarımızı rahmetle anıyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti büyük bir tepkiyle, şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Dünyanın esasen ortak sorunu kadına yönelik şiddettir. Bu tür olaylara sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bu konuda her konuda koordinasyon da yapılmaktadır. Savcılarımız, mülki amirimiz her türlü başvuruyu değerlendirmekte.

Bu konuda 2019'da verilen toplam tedbir kararı 375 bin 425. Yıl sonuna kadar bu rakamlar daha değişebilir. Ve tüm dünyada bu mücadelede gerçekten bakıldığında bir ortak sorun olduğunu görüyoruz. Biz istiyoruz ki bu tür hadiseleri görmeyelim.

YARGI REFORMU BELGESİ

Yargı reformunun da tek tek uygulamaya başladığı bir yıl olmasını diliyoruz. Bu belge bir paketle başlayıp bitecek bir paket değildir. Bir beş yıllık dönemi kapsayan reform dönemidir. Büyük bir kısmı kanun, bir kısmı kararname gerektiren, uygulama gerektiren düzenlemelerdir. Elbette Meclis'in iradesini gerektiren konular parlamentoda şekillenebilir. Ama tüm paydaşlarla, söz söylemek isteyen herkesi masamıza çağırdık. Bu belge yargı reformu belgesi, bir AK Parti'nin reform belgesi değildir. Bu yargı reformu belgesi, 82 milyonun bütün milletimizin bir yargı reform belgesidir.

Yargı eskiden, FETÖ zamanında yargı birilerinin bir arka bahçesi olarak düşünülmeye çalışılan, yargı ele geçirilmek istenen bir merkez olarak görüldü. Yargı hiçbir görüşün, cemaatin yargısı olamaz.

Bu süreçte çok olumlu tepkiler geldi. Biz bu süreci yaparken AB çerçevesinde reform belgemizi hazırladık.

Eleştiriler de bizim için çok değerli. 'Erişilebilir adalet' anlayışıyla bu belgeyi hazırladık. Bu belgede temel unsurumuz insanımızı korumak, demokrasiyi güçlendirmek.

Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için somut adım atacağız. Yeni ihtisas mahkemeleri kuracağız. Hukuk hakimi meslekte hukuk hakimi olarak devam edecek. Bazı işlemlerin dava konusu olmadan avukatlar aracılığıyla yapılabilmesini sağlayacağız.

TUTUKLAMA İSTİSNAİ TEDBİR

Tutuklamayı infaz gibi gören uygulamalar asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirdir, aslolan özgürlüktür. Bu çerçevede tutuklamayı soruşturma aşamasında azami süre olmadığı için, infaz-mahkumiyet gibi sonuçları önlemek adına yasal düzenleme çalışıyoruz. Bunun da kanunlaşmasını planlıyoruz.

Hedef süreyle ilgili de bilgi vermek gerekir. 1 Ocak 2019 tarihinde vatandaşımız adliyeye gittiğinde kendisine belge veriliyor, davanın ne zaman sonuçlanacağı mahkeme taahhüt ediyor. Bu uygulamaya göre cumhuriyet savcılıklarında bu orana uyumu yüzde 78. Hukuk ve idare mahkemelerinde yüzde 89. Ceza mahkemelerinde yüzde 94'e kadar çıkmıştır. Biz bu süreci daha öne çekmek için uygulayıcılarla bunları değerlendireceğiz.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI ÇALIŞMASI YAPTIK

Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız.

Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz.

ARABULUCULUK UYGULAMASI

Arabuluculukla ilgili rakam vermek isterim. 383 bin dosyada anlaşmaya varılmıştır, bu da yüzde 67 demek. Biz eğer bu arabuluculuk olmasaydı 852 hakim bu dosyalarla uğraşacaktı. İşçi alınteri kuruduktan sonra alacağını alacaktı. İşveren faiziyle borçtan kurtulma çabasına rağmen süreler geçecekti. Böylece çok önemli bir arabuluculuk uygulaması var.

Biz bunu ticari davalarda da hayata geçirdik. 40 bin 103 dosyada müteşebbislerimiz, iş adamlarımız ticari uyuşmazlıklarda anlaşmış. Yani 40 mahkemenin bakacağı işi taraflar oturmuşlar, iki taraf da memnun şekilde ayrılmış. Aile arabuluculuğu çerçevesinde de kanunlaşarak, mahkeme temelli aile arabuluculuğuyla harekete geçmesini amaçlıyoruz.

ELEKTRONİK TEBLİGAT

Elektronik tebligat sayısı 10 milyonu geçti. Bu da 125 milyon lira tasarruf anlamına geliyor.''

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