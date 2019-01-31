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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Son dakika... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çarpıcı sözler

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Son dakika... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çarpıcı sözler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Gül’ün TRT haber ekranlarında yaptığı açıklamalardan satır başları:

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Ortada bir gerçek var. Halen cesedin nerede olduğu belli değil. Kaşıkçı cinayetinin tüm failleri açıkça ortaya çıkana kadar Türkiye mücadelesini sürdürecektir.

Bu konu sadece Türkiye'nin de meselesi değil. Uluslararası soruşturmalarla bu konun aydınlatılmasının takipçisi olacağız.

YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI

Yargının çabuklaşması davanın çabuklaşması değil. Davanın adil ve makul bir sürede sonuçlanmasını amaçlıyoruz.

Davaların ortalama 150 günde bitirilmesi hedefleniyor.

BİLİRKİŞİ DÜZENLEMESİ

Binlerce dosyanın olduğu bilirkişilerimiz oldu.

Bilirkişiler kendi dosyalarını mahkemeye vermeden yeni dosya alamayacak. Bilirkişilik üzerinde çok önemli çalıştığımı konulardan birisi.

Hedef süre uygulamasında önemli adımlardan birisi de bilirkişilerle ilgili. 

YARGIDA ARABULUCULUK SİSTEMİ

Aile uyuşmazlıklarında da arabuluculuğu kamuoyunun tartışmasına sunduk. 

Çocuğun üstün yararını gözetiyoruz.

Çocuğunu görmek isteyen taraf icraya gidiyor. bu insani değil dedik.

Yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Temel yaklaşımımız çocuğu icra konusu olmaktan çıkarmak.

DEVAMI GELİYOR…

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