Son dakika... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çarpıcı sözler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte Gül’ün TRT haber ekranlarında yaptığı açıklamalardan satır başları:
CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ
Ortada bir gerçek var. Halen cesedin nerede olduğu belli değil. Kaşıkçı cinayetinin tüm failleri açıkça ortaya çıkana kadar Türkiye mücadelesini sürdürecektir.
Bu konu sadece Türkiye'nin de meselesi değil. Uluslararası soruşturmalarla bu konun aydınlatılmasının takipçisi olacağız.
YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI
Yargının çabuklaşması davanın çabuklaşması değil. Davanın adil ve makul bir sürede sonuçlanmasını amaçlıyoruz.
Davaların ortalama 150 günde bitirilmesi hedefleniyor.
BİLİRKİŞİ DÜZENLEMESİ
Binlerce dosyanın olduğu bilirkişilerimiz oldu.
Bilirkişiler kendi dosyalarını mahkemeye vermeden yeni dosya alamayacak. Bilirkişilik üzerinde çok önemli çalıştığımı konulardan birisi.
Hedef süre uygulamasında önemli adımlardan birisi de bilirkişilerle ilgili.
YARGIDA ARABULUCULUK SİSTEMİ
Aile uyuşmazlıklarında da arabuluculuğu kamuoyunun tartışmasına sunduk.
Çocuğun üstün yararını gözetiyoruz.
Çocuğunu görmek isteyen taraf icraya gidiyor. bu insani değil dedik.
Yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Temel yaklaşımımız çocuğu icra konusu olmaktan çıkarmak.
DEVAMI GELİYOR…
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