Son dakika! Adalet Bakanı: Türkiye bu cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu değerlendirdi.
Gül şunları söyledi:
Ön raporda bu bulguları ifade ettiler. Türkiye bu cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir.
Türkiye hem adli hem idari kapasitesini sonuna kadar kullanarak bir insan hakkı ihlaline bir yaşam hakkı ihlaline karşı gerçeğin ortaya çıkması için büyük bir gayret ortaya koymuş büyük bir başarı ortaya koymuştur.
Bu cinayetin üzerinin örtülmesi ya da suçun bir başkasının üzerine atılması amaçlanıyordu ama Türkiye tüm bu niyetleri ortaya çıkarmıştır.
Bugün bir ön rapor anlamında bu ifadeleri görmek önemlidir.
Suudi Arabistan'ın işbirliğine kapalı olması elbette olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını önlemektedir.
Umarım bu rapor uluslararası kamuoyunun daha da farkındalığını artıracaktır. Tüm faillerinin azmettirenlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır.
Biz elimizdeki tüm bilgileri paylaşmaya hazır olduğumuz bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim.
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