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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Son dakika! Adalet Bakanı: Türkiye bu cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir

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Son dakika! Adalet Bakanı: Türkiye bu cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu değerlendirdi.

Gül şunları söyledi:

Ön raporda bu bulguları ifade ettiler. Türkiye bu cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir.

Türkiye hem adli hem idari kapasitesini sonuna kadar kullanarak bir insan hakkı ihlaline bir yaşam hakkı ihlaline karşı gerçeğin ortaya çıkması için büyük bir gayret ortaya koymuş büyük bir başarı ortaya koymuştur.

Bu cinayetin üzerinin örtülmesi ya da suçun bir başkasının üzerine atılması amaçlanıyordu ama Türkiye tüm bu niyetleri ortaya çıkarmıştır.

Bugün bir ön rapor anlamında bu ifadeleri görmek önemlidir.

Suudi Arabistan'ın işbirliğine kapalı olması elbette olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını önlemektedir.

Umarım bu rapor uluslararası kamuoyunun daha da farkındalığını artıracaktır. Tüm faillerinin azmettirenlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır.

Biz elimizdeki tüm bilgileri paylaşmaya hazır olduğumuz bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim.

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