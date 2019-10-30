Son dakika: Adalet Bakanı Gül’den sert tepki: ''Bizim için yok hükmündedir''
Adalet Bakanı Gül, ‘‘ABD Temsilciler Meclisinde dün çıkan karar bizim için yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar'' ifadelerinde bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ayrıca, “Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir. Yapacağımız çalışmayla duruşma salonuyla entegre edilecek bir sistemle hakim, tanımlı avukatı duruşmaya bizzat gelmeksizin duruşmayı icra edeceği bir sisteme geçeceğiz” dedi.
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