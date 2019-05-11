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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
11.05.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Son dakika: Adalet Bakanı Gül’den sert sözler: YSK üyelerini hedef göstererek itibar cellatlığı yapamazsınız

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te, gündemdeki gelişmeler ve YSK'nın İstanbul seçimlerine yönelik kararıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gül açıklamalarında, ''YSK üyelerini hedef gösterecek şekilde bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. Ahlaki sorumsuzluk örneğidir. Bu asla kabul edilemez.'' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından yapılan eleştirilere yönelik, "YSK'nin kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak, bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır." dedi.

Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında gazetecilerin, YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı hakkındaki sorusu üzerine, konuyla ilgili kararların alınma yetkisinin YSK'ye ait olduğunu belirtti.

YSK üyelerinin, yüksek mahkemeler arasından seçilen saygın hukukçulardan oluştuğuna işaret eden Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz ancak YSK'nın kararlarına saygı duymak, bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır." değerlendirmesini yaptı.

Alınan her türlü karara eleştiri yapılabileceğini anlatan Gül, şöyle devam etti:
"Eleştirileri YSK'nin saygın üyelerini hedef gösterip, isimlerini, soy isimlerini söyleyerek, itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. İsimlerini okuyarak, yüksek mahkeme üyelerine yönelik bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bunlar muhalefetin üslubuna da yakışmayan bir davranıştır. Bu üslup YSK üyelerini alçaltmaz ama üslubu kullanan kişilerin seviyesini gösterir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. YSK'deki 7 üye farklı, 4 üye farklı karar vermiş. Ama tüm üyeler saygındır. Tüm üyelerin kararı, kişilikleri, saygınlığa en güçlü şekilde layık kişilerdir. Dolayısıyla böyle bir itibar cellatlığına, isimleri okuyarak hedef gösterme kimseye yakışmayan ahlaki sorumsuzluk örneğidir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Elbette YSK kararını, gerekçelerini verdikten sonra hukuki olarak daha güçlü bir şekilde eleştirisini yapabilir ama YSK kararı herkesi bağlayan bir karardır."

Bakan Gül, YSK'nin nihai karar mercisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Karar vermeden önce YSK'ye saygı duyuyorsunuz, 'YSK kararları bağlayıcıdır' diyorsunuz. Ama işinize gelince saygı duyacaksınız, işinize gelmeyince saygı duymayacaksın. Böyle olmaz. Karar sizin itirazınız sonucunda da olsa saygı duyacaksın. Bir siyasetçiye düşen karara saygı duymaktır. Dolayısıyla YSK üyelerini hedef gösteren, töhmet altında tutan açıklamaları asla kabul edemiyoruz. Bu siyasetçiye yakışmaz. YSK bir karar vermiştir ve bunun sonucunda da mazbatayı alıp, iptal etmiştir. Milletin hakemliğine karar vermiştir. Kararı İstanbul seçmeni verecektir. İstanbul seçmeni hangi kararı verirse, İstanbul'un 5 yıl meselelerini çözecek kişi göreve gelecektir. Dolayısıyla bu konuda daha özenli ve sorumlu davranmak gerekir. Hepimizin beklentisi de budur. YSK üyelerine yapılan haksız ve saygısız ithamları da asla kabul etmeyeceğimizi bildiriyoruz."

AA'ya geçmiş olsun dilekleri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken dün Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Dün gece saatlerinde üzücü haberi aldıklarını aktaran Gül, "Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah Abdulkadir Nişancı kardeşimiz, sağ salim bulunup ailesine ve sevenlerine kavuşur. Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun diliyorum. Dualarımız Abdulkadir kardeşimizle." diye konuştu.

 

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