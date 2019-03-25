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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.03.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den PKK ile bağlantılı adaylar hakkında önemli açıklama

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bakan Gül'ün açıklamaları:

''Kararsız vatandaşlarımız artık 'Maceraya girecek halimiz yok, tecrübe ve istikrarın yanındayız' diye güçlü desteğini ifade ediyor.

En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti'dir. Bu seçimde de öyle olacaktır.

YAVAŞ SEÇİLİRSE ANKARA'DA BELEDİYEYİ HDP YÖNETECEKTİR

1 Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir. Sayın Yavaş'a soruyorlar, 'HDP'yi ziyaret edecek misiniz?' 'Onu ajansa soracağız' diyor. 1 Nisan'a kadar ajansa sordun, 1 Nisan'dan sonra HDP'ye mi soracaksınız? Milletimiz bu anlamdaki kirli, örtülü ittifaka asla prim vermeyecektir.

ÖRTÜLÜ ŞEKİLDE HDP'NİN MECLİS'E TAŞINMASINA MİLLETİMİZ İZİN VERMEYECEKTİR

Seçilme hakkı anayasada belli şartlara bağlanmış kanunlarla düzenlenmiş hususlar. Açık olan konu, terör örgütü desteği yapmaktan dolayı bazı kişilerce bu eylemlerinden dolayı gözaltı olmuş, soruşturmalar devam ediyor. Elbette kesin mahkumiyet olanlar seçilmeye engeldir. Bu husus YSK’nın elinde olan bir konudur.

Fakat şu ortaya çıktı ki, bir şekilde teröre destek vermiş kişiler saklanarak CHP’nin İYİ Parti’nin listelerine birçok illerde örtülü bir şekilde, CHP’nin İYİ Parti’nin Saadet’in listelerine girmiş. Dolayısıyla burada milletimizin rahatsız olduğu konu, HDP’den aday olmuş, fakat listenizde örgüte destek vermiş kişileri listenizde veriyorsunuz. Bu özellikle CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi seçmeninin takdir edeceği ve bu konuda gereken takdiri yapacağına inanıyoruz.

Bu örtülü bir şekilde, HDP’nin Meclis’e taşınmasına milletimiz izin vermeyecektir. Kalkıp CHP listeleri üzerinden girmesi, örtülü bir işbirliğini milletimiz açığa çıkarmıştır.

DEVLET BUNLARA NİYE MÜDAHALE ETMİYOR? 

Yargılamalar devam eder kesinleşir. YSK da itirazlara bakar, inceler ama burada siyasi bir tutum gerekiyor ve buna milletimiz karar verecektir. Kendi ismiyle, partisiyle çıkmayıp, CHP gibi bir partinin içinden HDP çıkması bu ahlaki olmayan bir tutumdur. Milletimiz kendisine karşı yapılan bu kirli işbirliğini açığa çıkarmış, siyaseten bunun bedelini bu kirli işbirliğini yapanlar, aleni olarak yapıp şu şu kişileri aldık dese, milletimizin tercihi saygı duyulacaktır ama; milletimiz karşılığını sandıkta verecektir.

Belediye Başkanı da Meclis üyesi de seçilmiş olsa o yetkiler alınır. Öyle bir mahkumiyet olursa, kamu hizmetlerinden kısıtlılık görevi yapamama gibi sonuçları olabilir. Vatandaşın da bunu göz önünde bulundurması gerekiyor.

TURİSTİK ZİYARETİN ÖTESİNDE OLDUĞU AÇIK

Yeni Zelanda'da hadiseyi yapan kişinin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin, turistik ziyaretin ötesinde olduğu açık.

MANSUR YAVAŞ'IN VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİASI

Elbette Ankaralılar takdir edecektir. Hukuk bir tarafa, siyaseten ahlaki olarak Ankaralıların sorularına cevap vermeniz gerekir ama bu sorulara cevap bulunamamıştır.

YARGIDA İHTİSASLAŞMA

Nasıl başlarsa, hukuk hakimi emekli oluncaya kadar hukuk hakimi olarak, ceza hakimiyse ceza ihtisası olarak devam edecek.''

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