Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar
GeriGündem Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
30.12.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Abdulhamit Gül şunları söyledi:

Binali Bey İstanbul aşığı birisi. İstanbul için büyük bir fırsat olacaktır. hayırlı olsun diyorum.

Binali Bey yapısı itibarıyla en sıkıntılı zamanlarda bile çok realist bir şekilde bakıp icabında işin mizah boyutuyla bakabilen biri. Güzel bir kampanya geçeceğini düşünüyorum İstanbul'da.

FETÖ'NÜN İADE SÜRECİ

Yakın zamanda ABD'li yetkililer Türkiye'ye gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temas söz konusu. Biz hukuk devleti gereği bu terör elebaşının iadesini ümit ediyoruz.

Türkiye'de idam cezası yok. İadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını söylüyoruz.

E TEBLİGAT

Vatandaş olarak e-tebligat talep edilebilecek.
Telefonunuzdan bilgisayardan o tebligat görülebilecek.

NAFAKA KONUSU

Çok ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Bu süreçte nasıl bir çerçeve çizileceği belli olacak. Aile Bakanlığı ile çalışmaların sona ermesi ve kamuoyunu tatmin edecek bir düzenlemeyi arzu ediyoruz.

Hukuk fakültesi sayılarının öğrenci sayılarının azaltılması, daha nitelikli öğrencilerin gideceği bir sistemi hocalarımızla da araştırıyoruz.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR

Hakim yardımcılığı savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Belli bir dönem hakim nezaretinde belli bir tecrübe kazandıktan sonra hakim adayının kürsüye çıkması.
Sonrasında bir sınava daha girecek. Kazanırsa hakim olacak. Kazanamazsa hakim yardımcısı savcı yardımcısı olarak devam edecek.

AF TARTIŞMASI

ASLA toplumu rahatsız edici bir af çalışması olmayacak. Ancak infaz düzenlemesi konusunda olur mu olmaz mı çalışmalar devam ediyor. Elbette siyasetin vereceği bir karar.

DEVAMI GELİYOR...

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakırköy Adliyesine girmeye çalışmıştı! Sahte polis tutuklandı

Bakan Albayrak'tan Yıldırım'a: İstanbul'a yakışan aday

'Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar'

İnegöl köftesini dünyaya tanıtmıştı... Hayatını kaybetti