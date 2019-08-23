Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den açıklama: Hak ettiği ceza verilecek
Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından vahşice öldürülen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetine ilişkin, ilişkin, "Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.
Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 23 Ağustos 2019
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