Acı haber gelmişti... Yürek yakan detay ortaya çıktı
Giresun’da yoğun sağanak yağış Eynesil ilçesinde su baskınları ve taşkınlarına neden oldu. 65 yaşındaki Hasan Zamba sele kapılarak hayatını kaybetti. Zamba'nın mahallesini su basmasını engellemek için çalışırken canından olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, olayda hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Zamba’nın Kemerli Köyündeki yaşadığı mahalleden geçen dere yatağının taşmaması için çalışma yaptığı sırada suya kapıldığı öğrenildi.
Zamba’nın cansız bedeni evinden 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında arama çalışmalarına destek veren köylüler tarafından bulundu.
Zamba’nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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