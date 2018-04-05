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    Haberler > Gündem>İstanbul Boğazı didik didik arandı... 262 gün sonra acı haber geldi

    İstanbul Boğazı didik didik arandı... 262 gün sonra acı haber geldi

    İHA
    05.04.2018 - 13:47 | Son Güncelleme:

    İstanbul Boğazı'ndan çıkarılan cesedin 15 Temmuz 2017'de akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'a ait olduğu tahmin ediliyor.

    Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda denize giren 17 yaşındaki Furkan Yıldırım akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Furkan'ı bulabilmek için yapılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir gemi de destek vermişti. Önceki gün Boğaz'dan bir ceset çıkarıldı. Cesetteki şortun Furkan Yıldırım'ın kaybolduğu gün üzerindeki şortla benzerlik göstermesi üzerine aileye haber verildi. Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesete DNA testi yapıldı. Kesin sonucun yarın çıkacağı öğrenildi.

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    Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı: Furkan Yıldırım aranıyorİstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz'da denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım'a ulaşmak için su altı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı saat 08.45'ten itibaren çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
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