Son dakika! ABD'ye çok kritik Suriye ziyareti
Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler'in de bulunduÄŸu heyetle yarÄ±n ABD'ye gidecek. Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re, Bakan Akar, beraberindeki bir heyetle ABD'de temaslarda bulunacak.Â
Akar, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu heyetle baÅŸkent Washington'a gidecek. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'la da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.Â
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Suriye baÅŸta olmak Ã¼zere, bÃ¶lgesel konularÄ±n ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin ele alÄ±nacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â ÂÂ
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