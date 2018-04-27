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    Son dakika... Abdullah Gül: Yarın açıklama yapacağım

    Özgür ALTUNCU/ İSTANBUL
    27.04.2018 - 13:53 | Son Güncelleme:

    24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, suskunluğunu bozdu. Gül, camiden çıkarken cemaat içinden bir kişi “Cumhurbaşkanım kardeşini yalnız bırakma. Senden bunu bekliyoruz" diye seslendi.

    Cuma namazını kılmak için Maslak'ta Orman Müdürlüğü'nün yanındaki camiye gelen Abdullah Gül, çıkışta açıklamalarda bulundu.

    'KARDEŞİNİ YALNIZ BIRAKMA'

    Gül'ün açıklamalarından önce cemaat içinden bir kişi 'Cumhurbaşkanım kardeşini yalnız bırakma. Senden bunu istiyoruz' diye seslendi.

    Son dakika... Abdullah Gül: Yarın açıklama yapacağım

    'YARIN DETAYLI OLARAK ANLATACAĞIM'

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kameraların karşısına geçerek şunları söyledi:

    "Ülkemiz olağanüstü seçime gidiyor. Önce memleketimiz için hayırlı olsun. Şüphesiz ki seçim deyince beklentiler, tartışmalar bunlar da bunun bir parçası, bunlardan kaçınılamaz. Memleketin geleceğinden kaygı duyan tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır.

    Bugünlerde bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunlara bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak istemem. Yarın sizi çağıracağım. Detaylı olarak yarın anlatacağım."

    Son dakika... Abdullah Gül: Yarın açıklama yapacağım

    Etiketler: erken seçim , adaylık , gündem
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