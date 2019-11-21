Son dakika... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı davasında karar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı davasında karar
GeriGündem Son dakika... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı davasında karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
21.11.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı davasında karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırı davasında karar

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne geçen yıl Ağustos ayında ateş açılmasıyla ilgili davada tutuklu sanıklar Ersin Bayram'a 8 yıl 16 ay 15 gün, Osman Gündaş'a 9 yıl 19 ay, Ahmet Çelikten'e 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi, tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç beraat etti.

Ankara 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ersin Bayram, Osman Gündaş, Ahmet Çelikten, tutuksuz sanık Talip Baro Kılıç ve avukatları katıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılanan sanıklardan Ersin Bayram, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve saldırıyı planladığı iddialarını reddetti.

Bayram, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olduğunu, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması konusunda savcılık ve mahkeme aşamasında bildiği her şeyi anlattığını belirterek şöyle dedi:
"Buna rağmen savcının mütalaası karşısında şok oldum. Savcı, verdiğim bilgilere rağmen hakkımda ifade veren 'Sancak' kod adlı itirafçının yalan beyanlarını dikkate almış. Bu örgütün kullandığı bir strateji. Kendisi hakkında doğru bilgi verenlere karşı bunu hep yapar. Yargılamayı etkilemek için iftira niteliğinde beyanlar verdirir. Ben daha önceki ifadelerimde de beyan ettiğim gibi örgütle 2016 yılında koptum. Örgüt beni zaten karşı cepheye almıştı. Ancak, geçmişim ve saldırıyı yapanların çalışanım olması nedeniyle bu işte bir dahilimin olmadığını kimseye inandıramıyorum."

'MAHREM İMAMLAR 'COVER ME' PROGRAMI KULLANIYORDU'

'ByLock' kullanıcısı olduğu iddialarına yönelik ise Bayram, "Ben bir dönem örgütün izdivaç imamının kullandığı telefonu kullandım. Bu telefonda ‘Bylock’ programı yüklüydü. Ancak şahsi telefonlarımda kullanmadım. Zaten o dönem hatırladığım kadarıyla mahrem imamlar ‘Bylock’ değil ‘Cover Me’ adlı programı kullanıyorlardı. Ancak 6 ay sonra bu program yerine başka bir program kullanmaya başladılar. Ben de adı geçen programı cep telefonuma indirmiştim, ancak şifre için karşı tarafın onayı gerektiği için kullanamadım" dedi.

Bayram, bugüne kadar örgüt hakkında birçok bilgi verdiğini de belirterek beratını talep etti.

Son dakika... ABDnin Ankara Büyükelçiliğine saldırı davasında karar
'ALKOLÜN DE ETKİSİYLE BÖYLE BİR ŞEY YAPTIK'

Tutuklu sanık Osman Gündaş, FETÖ/PDY üyesi olarak suçlanmasının nedenini 2005-2010 yılları arasında işe ihtiyacı olduğu için Samanyolu Koleji’nde çalışması olduğunu, bunun dışında örgütle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Gündaş, saldırının da o dönemde kamuoyunda ABD’ye yönelik yoğun tepkinin etkisinde kalarak, alkolün de etkisiyle anlık gelişen bir şey olduğunu ileri sürdü. Olayı vatansever duygularla yaptığını ileri süren Gündaş, "Terör örgütü suçlaması dışında vereceğiniz her türlü cezaya razıyım" dedi.

'İNSANLARIN HOŞUNA GİDER DİYE YAPTIM'

Sanık Ahmet Çelikten, toplumda ABD'ye karşı ülkemize yönelik tavırları nedeniyle bir öfke olduğunu, kendisinin de bu öfke ve alkolün etkisiyle bir anlık kararla saldırıyı yaptığını söyledi. Çelikten, "Şu an çok pişmanım. Ancak o dönem insanların hoşuna gider diye yaptım" dedi.

3 SANIĞA CEZA

Mahkeme heyeti sanıklardan Ersin Bayram'a 8 yıl 16 ay 15 gün, Osman Gündaş'a 9 yıl 19 ay, sanık Ahmet Çelikten ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç'ın ise tüm suçlardan beraatına hükmetti. Sanıklar Bayram ve Gündaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, sanık Çelikten'in ise tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, kararla birlikte tahliyesini kararlaştırdı.

Son dakika... ABDnin Ankara Büyükelçiliğine saldırı davasında karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle