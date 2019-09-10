Son dakika: ABD'li komutanlardan kritik ziyaret
ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik faaliyetlere devam edildiği belirtilerek, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nı ziyaret edecektir" denildi.
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