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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA- İHA
10.09.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Son dakika: ABD'li komutanlardan kritik ziyaret

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Son dakika: ABD'li komutanlardan kritik ziyaret

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik faaliyetlere devam edildiği belirtilerek, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nı ziyaret edecektir" denildi.

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