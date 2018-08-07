Son dakika: ABD ile bir kritik görüşme daha
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonla görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.
Akar, ABD'li mevkidaşı Mattis ile telefonla görüştü.
Hulusi Akar ve James Mattis görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle