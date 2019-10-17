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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA- AA
17.10.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD heyeti açıkladı: YPG çekilecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi. Erdoğan ve Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme de sona erdi. İki toplantı 4 saat 20 dakika sürdü. Pence Suriye'de ateşkese karar verildiğini ve YPG'nin güvenli bölgeden çekileceğini söyledi.

PENCE'TEN AÇIKLAMA: YPG ÇEKİLECEK

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Mike Pompeo görüşme sonrası şu açıklamalarda bulundu:

YPG güvenli alandan çekilecektir. Barış Pınarı Harekatı, YPG'nin çekilmesinden sonra duracaktır. Türkiye'nin 20 millik alandan çekilmesini sağlayacak. Türkiye ile karşılıklı bir anlaşma var. Kobani halkına karşı bir hamle yapılmayacak.

Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. Ateşkes anlaşmasına ek olarak Türkiye ve ABD, Kuzey Suriye'de DEAŞ'ın faaliyetlerini durdurmaya karar vermiştir. Bunun içinde tutuklama tesisleri dair anlaşmalar vardır. ABD ve Türkiye'ye kırılgan insan hakları, özellikle etnik din topluluklarını korumak için ortak karar almıştır.

Erdoğan'ın barışçıl bir adım atmasına oldukça minnettarız. 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Bu anlaşma sonucu birçok hayat kurtarılacak.

Ekibin her bir üyesi bu sonucun çıkması için büyük fedakarlık yaptı. Ayrıca milyonlarca ABD vatandaşına teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin dört bir yanından vatandaşların seslerini duyduk. Onların duası aynı zamanda ABD liderinin göstermiş olduğu liderlik ve Erdoğan ile olan güçlü iş birliğimizin olması bu işin sonuca varmasını sağladı.

120 saat boyunca, ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. ABD ve Türkiye birlikte çalışarak güven ve barışı bu bölgede sağlayacak.

Anlaşmada ateşkesin sağlayacağı bir kuralda ABD'nin Türkiye'ye yaptırım yapmayacak ve bulunan yaptırımlar geri çekilecektir. Amerika, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına karşıdır. Trump da bunu net bir şekilde ifade etmiştir. Trump'ın sözlerinde dürüstlük bunu da yansıtıyor. İki ülke şimdi bu konuda çalışma yapacak. YPG'nin güvenli bölgeden geri çekilmesi konusunda kolaylaştırma rolünü uygulayacağız.

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Pompeo: Tüm dünyadaki liderlerde bunu dile getiriyor. Bu ateşkes ile daha güvenli bir ortam ortaya çıkaracaktır.

Pence: Bu anlaşmaya baktığınızda Türkiye ve ABD'nin bu etkilenen bölgede korunmaya dair hükümleri var. Türkiye ile olan taahhüdümüz içinde YPG üyeleri ile çalışacağımız hususu var. SDF ile birlikte çalışacağız ve 120 saat içinde geri çekilme gerçekleşecek. Geri çekilme noktasında aşağı yukarı sınırın 120 mil güneyi. Türkiye bu noktada ateşkes uygulayarak bu düzenli çekilmenin sağlanması gerçekleşecek. YPG’nin geri çekilmesi başladı. 

Türkiye sınırı konusunda büyük kaygı taşıyor. Bunun gerçekleşmesi için gereken şey müzakerelerdi. Suriye'deki topluluklarla iyi ilişkimiz var ve arkasında durmaya devam edeceğiz. Burada Türkiye sınırı ile tampon bölge oluşacak.

Güvenli bölgenin 120 saat sonra gerçekleşeceğine inanıyoruz. Ateşkes sonrası askeri bir ilişkimiz olmayacak. Diplomatik ve insanı yardım konularında desteğimiz devam edecek.

Ne gibi uzlaşmaların olduğunu görüyorsunuz. ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile yaptığı görüşmede ateşkes istedi ve şiddetin sona ermesini dile getirdi. Türkiye aktif bir operasyon başlattı. Bu 5 saatlik görüşmeyle bu ateşkesin Türkiye'ye nasıl fayda sağlayacağı konusunda anlaştık. YPG ve SDF konusunda kendilerinden teminat aldık. Gideceklerini söylediler. Bu ateşkes fırsatını memnuniyetle kabul ediyorlar. Bu süre içinde buradan çıkacaklar. Ve SDF'nin yanında DEAŞ'a karşı mücadele etmiş olmamız dolayısıyla bütün avantajımızı kullanıyoruz. Bu sonuç Suriye'deki Kürt nüfusu yararına Türkiye'deki nüfusun yararına bölgede barışı sağlayacaktır.

Bu müzakereler bağlamında bunu ele almadık. Görüşmeler içerisinde dile getirildi. Ancak bu husus adalet bakanlığıyla ilgilidir. ABD Başkanı şunu net bir şekilde dile getirdi. Ateşkes gerçekleşmeseydi Türkiye'ye karşı büyük yaptırım gerçekleşecektir. Bu 5 günlük süre içerisinde Türkiye'ye karşı hiçbir yaptırım koymayacağız. Ateşkesin oluşmasıyla bu hafta başında uygulanacak yaptırımlar kaldırılacaktır.

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ABD, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki operasyonunu kabul etmedi. ABD bu yaptırımları hafta başında yürürlüğe koydu. Hem dün hem bugün Trump net bir şekilde masum hayatların kaybolmaması için yaptırımları dile getirdi. Bugün ki ateşkes kararı Trump ve Erdoğan'ın sayesinde olmuştur. İki lider arasındaki güçlü ilişkiler sayesinde olmuştur. Arkadaşlar fikirlerin hislerin bilinmesini sağlar. Trump'ın yapmış olduğu da aslında bu.

NELER YAŞANDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence ve ABD heyetini kabulü yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME DE SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü.

Heyetler arası görüşmede, Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hazır bulundu.

ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield yer aldı.

Son dakika... ABD heyeti açıkladı: YPG çekilecek


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