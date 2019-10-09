Son dakika... ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi'ne Barış Pınarı harekatıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardındanÿABD Ankara BüyükelçisiÿDavid MichaelÿSatterfield, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, operasyonla ilgili bilgilendirildi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD Büyükelçisi Satterfield, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. ABD Büyükelçisine harekat hakkında bilgi verildi.
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