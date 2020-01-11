Son dakika... 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.Geri ödeme listesie eklenen ilaçlar şöyle:

"1 lösemi, 4 epilepsi ilacı, 1 kalp ilacı, 1 kemoterapi ilacı, 1 Wilson hastalığı, 1 kas gevşetici"

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