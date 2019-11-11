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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Son dakika... 81 ilde başladı! Ankara'da ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''11 milyon fidan toprakla buluşuyor'' etkinliği kapsamında fidan dikim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Birileri bir önceki dönem hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi için şu gaflete bakın temel atmama töreni yapıyor. Bunların yaptığına bakın temel atmama töreni. Tiynetlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler.' ifadelerinde bulundu

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan dikti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan dikti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan dikti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan dikti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Ankara Batıkent'te gerçekleştirilen fidan dikimine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 11 milyon fidan ile ‘Daha yeşil bir Türkiye’ için gerçekleştirilen seferberlikte konuştu. Her 11 Kasım'da okullarda ağaç dikiminin yapılacağını müjdeleyen Pakdemirli, projeye gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız'' dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" programında açıklamaların dan satır başları şu şekilde:

''2023 ayrı noktada aynı anda yaşanıyor. 11.11.2019 tarihinde saat 11.11’de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır.

Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların 81 vilayetimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

Geleceğe Nefes seferberliğimiz dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinnes Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum’dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir.

11 Kasım’ın milli ağaçlandırma günü olarak ilan edilmesi ile ilgili cumhurbaşkanlığı kararının geçtiğimiz hafta imzaladım.

Fidan deyip geçmemek gerekiyor.  Bugün burada diktiğimiz fidanların ileride nerede, hangi hayırlı iş için kullanılacağını bilemeyiz. Ne kadar çok ağaç dikersek geleceğe o kadar büyük miras bırakmış oluruz.

Milletimiz hep olduğu gibi bugün de tarih yazıyor. Ağaçlandırma, tabiata sahip çıkma konusunda da tarih yazıyor. Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişlerdi. İşte biz burada ağaçlandırma yapıyoruz peki nerede o ağaç diye ortalığı karıştıranlar. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok

PKK denen bölücü terör örgütü biz yaktık dedi. Onlar yaktılar, biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye’yi kuşatmaktı.

Küresel ısınmanın gündemi işgal ettiği bir dönemde havanın, suyun, toprağın korunması için çalışıyoruz.  Ülkemizin orman alanını çoğaltmak için 17 yıldır çok büyük yatırımlar yaptık. Toplam 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Bizim yeşil hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez

Birileri bir önceli dönem hazırlıkları tamamlanana ileri biyolojik arıtma tesisi için şu gaflete bakın temel atmama töreni yapıyor. Bunların yaptığına bakın temel atmama töreni. Tiynetlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye hizmet bunların bünyelerine ağır gelir, kendilerine yakışanı yapmışlar. Yaptıklarının adı İstanbul’u gelecekte yine kokuya teslim etmektir.

İhtiyaç yok dedikleri proje işte böyle bir proje. Hizmet bir vizyon ve nasip meselesidir. Vizyon olmayınca burada olduğu gibi önünüze gelen hazır projeyi hayata geçirme fırsatını da tepersiniz. Milletimiz bunları not ediyor.''




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