Son dakika: 7 ilde terör operasyonu: 88 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda toplam 88 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ekim 2014 olaylarının yıl dönümü olması nedeniyle olası eylemleri engellemek amacıyla İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlar neticesinde, İzmir'de 23, Van'da 15, Adana’da 14, Erzurum'da 15, Mardin’de 13, Kars'ta 6, Muş'ta 2 olmak üzere toplam 88 şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği belirtildi.
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