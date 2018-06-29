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    Son dakika... 48 eski polis hakkında flaş gelişme

    AA
    29.06.2018 - 09:11 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkartılan 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memurundan 33'ü gözaltına alındı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör suçları soruşturma bürosu tarafından FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik Ankara merkezli Kayseri, Konya, Hatay, Amasya, Malatya ve Çorum'da 48 eski emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

    Sabah erken saatlerde başlayan eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

     

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    Etiketler: Polis , son dakika , haberler
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