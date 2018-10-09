Son dakika... 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ’nün ankesörlü telefonla iletişim ağını kullanarak haberleştikleri tespit edilen 25’i asker, 20’si ise çeşitli meslek gruplarından örgüt içinde sivil imam olarak tabir edilen kişilerden 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Şu ana kadar gözaltına alınan 18 kişi arasında Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde halen görev yapan muvazzaf Albayların olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Örgütün sivil imamlarının da aralarında bulunduğu 20 sivil ile 25 asker olmak üzere 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 17 askerin halen muvazzaf olarak görev yaptığı ,aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Albay rütbeli olanların bulunduğu belirtildi.Gözaltı kararı verilenlerden 3’ünün TSK’dan ihraç edildiği, 3’ünün emekli olduğu 2’sinin ise kapatılan askeri okullarda öğrenci olduğu tespit edildi.
Şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı.
Konu hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen KARA Kuvvetlerinden 5 YARBAY, 12 BİNBAŞI, 31 YÜZBAŞI, 1 ÜSTEĞMEN ve 2 MAHREM İMAM olmak üzere TOPLAM 51 şüpheli hakkında 09.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerden 20 si AKTİF GÖREVDE olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince ANKARA ve 27 ilde devam etmektedir.
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