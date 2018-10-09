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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun ATİLLA/İSTANBUL
09.10.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Son dakika... 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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FETÖ’nün ankesörlü telefonla iletişim ağını kullanarak haberleştikleri tespit edilen 25’i asker, 20’si ise çeşitli meslek gruplarından örgüt içinde sivil imam olarak tabir edilen kişilerden 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şu ana kadar gözaltına alınan 18 kişi arasında Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde halen görev yapan muvazzaf Albayların olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Örgütün sivil imamlarının da aralarında bulunduğu 20 sivil ile 25 asker olmak üzere 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerden 17 askerin halen muvazzaf olarak görev yaptığı ,aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Albay rütbeli olanların bulunduğu belirtildi.Gözaltı kararı verilenlerden 3’ünün TSK’dan ihraç edildiği, 3’ünün emekli olduğu 2’sinin ise kapatılan askeri okullarda öğrenci olduğu tespit edildi.

Şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı.

Konu hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen KARA Kuvvetlerinden 5 YARBAY, 12 BİNBAŞI, 31 YÜZBAŞI, 1 ÜSTEĞMEN ve 2 MAHREM İMAM olmak üzere TOPLAM 51 şüpheli hakkında 09.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerden 20 si AKTİF GÖREVDE olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince ANKARA ve 27 ilde devam etmektedir.

 

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