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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İHA - AA
21.02.2019 - 06:07, Son Güncelleme:

Son dakika: 43 artçı deprem oldu! Belediye Başkanı'ndan uyarı: Çatlak binalar gidebilir...

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Son dakika: 43 artçı deprem oldu! Belediye Başkanı'ndan uyarı: Çatlak binalar gidebilir...

Çanakkale Valiliği, Ayvacık ilçesinde saat 21.23’te meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana geldiğini ve deprem aktivitesinin takip edildiğini açıkladı. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise yaptığı son açıklamada “Herhangi yaralanma, bir can kaybı yok. Halkımızın bu gece dikkat etmesi lazım. Doz azalarak gidiyor. 2’ye düştü 3’e düştü falan ama bir daha olursa o çatlak binalar gidebilir. Çok dikkatli olmak lazım” dedi. Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köylerinde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Marmara ve Ege'de birçok şehirde hissedilen korkutan depremin ardından 46 artçı deprem meydana geldi.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: O ÇATLAK BİNALAR GİDEBİLİR...

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, “Biz öncelikle Ayvacık Merkezdeki durumu kontrol ettik. Millet panik halindeydi. Şu da neden? Önce yüksek dozda geldi. Vurdu. Yıkılıyoruz dedik ama sonra yumuşayarak devam etti.

Öylelikle büyük bir yıkım olmadı. Ayvacık’ta hiç yıkım olmadı. Köylerle irtibatı sağladık. Herhangi yaralanma, bir can kaybı yok. Halkımızın bu gece dikkat etmesi lazım. Doz azalarak gidiyor. 2’ye düştü 3’e düştü falan ama bir daha olursa o çatlak binalar gidebilir. Çok dikkatli olmak lazım” dedi.

Son dakika: 43 artçı deprem oldu Belediye Başkanından uyarı: Çatlak binalar gidebilir...

ÇANAKKALE VALİLİĞİ: 46 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Depremle ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana gelmiş olup, deprem aktivitesi takip edilmektedir. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı, UMKE ve Muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmış olup, Ayvacık’ta 15, Merkezde ve diğer ilçelerimizde 6 vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmıştır” denildi.

Son dakika: 43 artçı deprem oldu Belediye Başkanından uyarı: Çatlak binalar gidebilir...

Açıklamada, “Depremin ardından Ayvacık ve köylerinden elde edilen saha tarama bilgilerine göre; Adatepe köyünde 2 konutun; Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun; Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun; Baharlar köyünde 2 konutun; Çaltı köyünde 3 konutun; Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun; Güzelköy köyünde 7 konutun; Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun; Kısacık köyünde 6 konutun; Sazlı köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun; Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun; duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu ön bilgi olarak elde edilmiştir. Ayvacık Kaymakamlığınca tertip edilen ekipler mahallinde çalışmalarına devam etmektedir. 21 Şubat 2019 Perşembe günü günün ağırmasıyla birlikte bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başlanılacaktır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Psikososyal Destek Ekipleri 21 Şubat 2019 Perşembe günü olay bölgesinde olacaklardır. İl Özel İdaresi ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri de mahallinde çalışma yapacaklardır. Yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir” ifadesine yer verildi.
Son dakika: 43 artçı deprem oldu Belediye Başkanından uyarı: Çatlak binalar gidebilir...

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAK’TA GEÇİRDİ

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yetkililerin uyarıları doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köyünde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Ateş yakan vatandaşlar üzerlerine battaniye alarak ısınmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan vatandaşlar deprem korkusu ve uyarılar nedeniyle bu gece eve girmeyeceklerini belirtti.

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