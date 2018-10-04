Son dakika.. 4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Mardin'de 6 Eylül'deki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 4 milyon TL ödülle 'Kırmızı Kategoride' aranan Mehmet Sait Sürer olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranan 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer'in etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada ''06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "Kırmızı Kategoride" yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir'' denildi.
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