Son dakika! 4 kardeşin intiharında o detay ortaya çıktı... Birini seçmişler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! 4 kardeşin intiharında o detay ortaya çıktı... Birini seçmişler
GeriGündem Son dakika! 4 kardeşin intiharında o detay ortaya çıktı... Birini seçmişler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)
06.11.2019 - 22:46, Son Güncelleme:

Son dakika! 4 kardeşin intiharında o detay ortaya çıktı... Birini seçmişler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! 4 kardeşin intiharında o detay ortaya çıktı... Birini seçmişler

İstanbul’un Fatih ilçesinde, 4 kardeşin siyanürle ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı. Kardeşlerden Oya Yetişkin’in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi, bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği iddia edildi. Ayrıca ’Dikkat siyanür var’ notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü.

Fatih’te apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında ’Dikkat siyanür var’ yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulundu. Yapılan incelemelerde siyanür içerek öldükleri belirlenen kardeşlerden Mimar Sinan Güzel Sanatlar’da modelist olan aynı zamanda canlı mankenlik yapan Oya Yetişkin’in beden ısısından diğer kardeşlerden daha sonra yaşamını yitirdiği değerlendirilmeye başlandı. Bunun üzerine, Yetişkin’in içine siyanür koyduğu meyve suyunu kardeşlerine içirdikten sonra kendisinin içtiği değerlendirilmeye başlandı.

DOKTOR BÜYÜKER: SİYANÜR HEMEN ÖLDÜRÜR

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adlitoksoloji Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sultan Mehtap Büyüker, siyanürün özellikle yüksek dozda olduğunda hemen öldüreceğini belirterek, "Siyanür hemen öldürür. Özellikle yüksek dozda maruziyet fazlaysa. Solunum yolu yada ağızdan alınmışsa hemen ölüm olabilir. Alınan miktara göre ve vücudun metabolizmasına göre kardeşlerin ölümleri arasında çok az dakikalarla ölümler gerçekleşebilir. Vücut sıcaklığına göre ölüm saati belli oluyor" dedi.

Öte yandan, eve giren polis memurlarından ikisinin de içerideki ’siyanür’ kokusundan etkilendikleri iddia edildi.

KAPIYA UYARI YAZISINI DA OYA YAZMIŞ OLABİLİR

Ayrıca, olayın anlaşılmasını sağlayan, kardeşlerin oturduğu evin kapısında yazılı olan ’Dikkat siyanür var’ notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği değerlendiriliyor.

ANNE BABADAN BORÇ KALMIŞ

Öte yandan ölen anne- babalarının ardından kendilerine yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları da ileri sürüldü.

ARKADAŞLARI VE MAHALLE BAKKALI TEŞHİS ETTİ

Birinci dereceden akrabaları olmayan ve yakınları Mersin’de oturan kardeşlerin teşhislerini ise arkadaşları ve mahalle bakkalı yaptı. Adli Tıp Kurumu’nda Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan teşhiste Oya Yetişkin ile ablası obezite hastası Kamuran Yetişkin’i Oya’nın iş arkadaşı; epilepsi hastası Yaşar ve kuryecilik yapan Cüneyt Yetişkin’i ise mahalle bakkalı teşhis etti.


4 kardeşin ölümünde korkunç tespit: Antidepresanla intihar...
4 kardeşin ölümünde korkunç tespit: Antidepresanla intihar...
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle