MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: İstanbul'daki 4,7'lik deprem, Tekirdağ'da da hissedildi
GeriGündem Son dakika: İstanbul'daki 4,7'lik deprem, Tekirdağ'da da hissedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 11.01.2020 - 17:27,Son Güncelleme:/

Son dakika: İstanbul'daki 4,7'lik deprem, Tekirdağ'da da hissedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: İstanbul'daki 4,7'lik deprem, Tekirdağ'da da hissedildi

İSTANBUL'un Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ve Çorlu ilçelerinde de hissedildi. 

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 16.37'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Silivri'ye komşu Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçelerinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar, panikle dışarı koştu. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle