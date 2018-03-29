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    Son dakika... 38 ilde operasyon başladı... Çok sayıda gözaltı var

    DHA
    29.03.2018 - 08:32 | Son Güncelleme:

    38 ilde FETÖ operasyonu yapılıyor. 70 muvazzaf asker için gözaltı kararı var...

    KONYA ’da FETÖ / PDY soruşturması kapsamında örgütün 47’si subay, 23’ü astsubay, toplam 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    38 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin örgütün kendi evinde kalan öğrenci mesulü, bölge talebe mesulü, bölge lise mesulü, bölge ilköğretim mesulü, şehir dışı talebe mesulü, ışık evi sorumlusu, belletmen gibi yöneticileri olduğu iddia edildi. 

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerlerin ve örgütün mahrem imamlarının ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Türk silahlı Kuvvetleri’ne yerleştirdiği kişiler tespit edildi.

    TSK’ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite tahsilleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içerisinde başta talebe mesullüğü olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri saptandı.

    Örgütte ’Kendi evinde kalan mesulü’, ’bölge talebe mesulü’,’bölge lise mesulü’,’bölge ilköğretim mesulü’,’şehir dışı talebe mesulü’,’ışık evi sorumlusu’ ve ’belletmen’ oldukları belirtilen şüphelilerin FETÖ/PDY’ye öğrencileri kazandırmakla görevli kişiler oldukları belirlendi.

    TSK’ya sözleşmeli personel olarak yerleştirilen üsteğmen ve teğmen olarak görev yapan 47 subay ile 23 astsubayın yakalanması için karar çıkartıldı. Konya merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Etiketler: gündem
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