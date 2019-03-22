Son dakika... 37 ilde büyük operasyon: Aralarında avukatların da olduğu çok sayıda gözaltı kararı
İstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı organlarına yönelik 37 ilde 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada Ankara ve İstanbul'da "Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri" oluşturulduğu belirlendi. Bunun üzerine 37 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerinden 108'inin avukatlık yaptığı belirtildi. 137 adreste yapılan operasyonda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
Ayrıntılar birazdan...
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