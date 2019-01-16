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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- 
16.01.2019 - 23:11, Son Güncelleme:

Son dakika! 36 saatlik esaret sona erdi... 130 araca ulaşıldı

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Son dakika! 36 saatlik esaret sona erdi... 130 araca ulaşıldı

ERZURUM-Bingöl Karayolu’nda ulaşımı durduran kar fırtınası nedeniyle geçişlerine izin verilmeyerek Çat ilçesinde bekletilen 8’i otobüs 130 araçta bulunan yaklaşık 600 kişi 36 saat süren kar esaretinin ardından AFAD ekiplerinin kontrolü altında kent Erzurum merkeze ulaştı.

Erzurum-Bingöl Karayolu, dün öğle saatlerinde Çirişli mevkiindeki çığ düşmesi nedeniyle kapandı. Tonlarca karın kapattığı yoldaki ulaşıma bir darbe de saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan kar fırtınasından geldi. Kar fırtınası sebebiyle çok sayıda araç içindeki yolcularla birlikte karayolunda mahsur kaldı. AFAD, 112, UMKE ve jandarma ekiplerinin yanısıra Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ile Karayolları ekiplerinın iş makineleri ve işçilerinin yoğun uğraşları sonucu 41 kişi Erzurum'a ulaştırılırken. Yaklaşık 600 kişi de yoldan alınarak Çat ilçesine götürüldü.

600 KİŞİ

Geceyi Çat ilçesinde geçiren vatandaşlar karayolunda ulaşımın kontrollü olarak sağlanması üzerine AFAD ekiplerinin öncülüğünde Erzurum'a hareket etti. Çat'taki zorunlu misafirlikleri yaklaşık 36 saat süren vatandaşlar, yolun açılması sonucu akşam saatlerinde Çattan yola çıktı. AFAD ekiplerinin kontrolü altında 8'i otobüs 130 araçta bulunan 600'e yakın kişi 2 saat süren yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı.

Malatya'dan 45 yolcusuyla Erzurum'a gelmek üzere yola çıkan Yalçın Kaya yönetimindeki yolcu otobüsü geceyi Çat ilçesinde geçirdi. Kar fırtınası sebebiyle yolda kaldıkları 3 saatin ardından Çat'ta misafir edildiklerini belirten sürücü Yalçın Kaya, 36 saatlik bir beklemenin ardından Erzurum'a ulaştıklarını söyledi.

 

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