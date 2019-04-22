Son dakika... 35'i aktif görevli 50 astsubay hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 35'i aktif görevde 50 astsubay için FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 35'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
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