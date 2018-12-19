Son dakika... 34 bin okul servisinden 599'u trafikten men edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... 34 bin okul servisinden 599'u trafikten men edildi
GeriGündem Son dakika... 34 bin okul servisinden 599'u trafikten men edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
19.12.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Son dakika... 34 bin okul servisinden 599'u trafikten men edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... 34 bin okul servisinden 599'u trafikten men edildi

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin ülke genelindeki uygulamaları kapsamında denetlenen 34 bin 281 okul servisinden 599'u trafikten men edildi. Uygulamada, 714 aranan şüpheli yakalandı, 13 kayıp kişi bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla dün ülke genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı.

"Genel Asayiş ve Servis Araçları Uygulaması"na, 22 bin 325 emniyet, 27 bin 117 jandarma ve 315 sahil güvenlik olmak üzere toplam 49 bin 757 personel katıldı.
Uygulama kapsamında, 34 bin 281 okul servis aracı denetlendi. "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak", "Emniyet kemeri takmamak" ve "Fazla yolcu taşımak" ihlalleri başta olmak üzere farklı kural ihlallerinden 4 bin 644 araç ve sürücüsüne 844 bin 308 lira idari para cezası uygulandı, eksikliği tespit edilen 599 okul servis aracı trafikten men edildi.

Ekiplerce 16 bin 485 okul çevresinde bulunan 367 bin 14 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucu 19'u uyuşturucu madde ticareti yapmak, 19'u hırsızlık, biri cinsel suç, 44'ü yaralama, 6'sı dolandırıcılık, 7'si tehdit, 3'ü mala zarar verme, 203'ü yoklama kaçağı-bakaya ve 412'si diğer suçlardan olmak üzere toplam 714 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca 13 kayıp kişi bulundu.

Denetlenen 25 bin 950 umuma açık iş yerinden 141'i hakkında idari işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, bir uzun namlulu silah, 6 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 177 mermi/fişek, 5 kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca, bir gram eroin, 219 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu (bonzai), bin 551 paket kaçak sigara ile 9 bin 162 litre kaçak içki ele geçirildi.

Sahil Güvenlik birimlerince 461 gemi ve tekne denetlenirken 11'i hakkında işlem yapıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul'da fırtına alarmı! Sarıyer'de dere taştı, 12 kişi kurtarıldı

İşkencecinin bahanesine bak! Papağana eziyet eden Özdemir elendi diye yapmış

Acun Ilıcalı’nın çalışanını öldüren katiller için ‘müebbet’

İstanbul'da korku dolu anlar