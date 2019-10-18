Son dakika! 32 kadın polis gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları belirlenen 33’ü aktif görevdeki polis olmak üzere 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kadın polisin gözaltına alındığı ve operasyonun sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aktif görevdeki 33 polisin de aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde başlatılan operasyonda 32 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.
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