Son dakika: 31 Mart oy pusulası sıralaması belirleniyor
Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi başladı.
KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞU ŞEKİLDEDİR:
5. sırada Büyük Birlik Partisi
3. sırada Türkiye Komünist Partisi
10. Milliyetçi Hareket Partisi
7. sırada Cumhuriyet Halk Partisi
6. sırada Hür Dava Partisi
9. sırada Demokrat Parti
12. sırada HDP
4. sırada Vatan Partisi
8. sırada AK Parti
2. sırada Bağımsız Türkiye Partisi
11. sırada İYİ Parti
1. sırada Saadet Partisi
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