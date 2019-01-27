Son dakika: 31 Mart oy pusulası sıralaması belirlendi
Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU:
1 - Saadet Partisi
2 - Bağımsız Türkiye Partisi
3 - Türkiye Komünist Partisi
4 - Vatan Partisi
5 - Büyük Birlik Partisi
6 - Hür Dava Partisi
7 - Cumhuriyet Halk Partisi
8 - AK Parti
9 - Demokrat Parti
10 - Milliyetçi Hareket Partisi
11 - İYİ Parti
12 - Halkların Demokratik Partisi
SEÇMEN SAYISI: 57 MİLYON 78 BİN 461
YSK Başkanı Sadi Güven kura çekiminden önce yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir." dedi.
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