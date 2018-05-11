Son dakika... 300 gözaltıda kuruyemişçi detayı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlendi. Bugüne kadar yapılan tespitlere göre TSK içindeki subay-astsubaylardan 3 bin 61 tanesi ByLock kullanıcısıydı. Ancak elde edilen bilgiler, 40 yılı aşkın süredir TSK içerisine sızan örgütün buradaki unsurlarının çok daha fazla sayıda olduğu yönündeydi.

Ankesörlü haberleşme

İstihbarat birimleri, örgüt imamlarının TSK içerisindeki kendilerine bağlı subay ve astsubaylarla kamuya açık büfe, lokanta, market vb yerlerden ankesörlü telefonlarla haberleşmeyi sağladığını belirledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine göre FETÖ, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde TSK içindeki unsurlarının tamamını kullanmamış, ikinci bir darbe girişimi veya örgütün yapacağı farklı eylemler için bu subay-astsubaylar geride bırakılmıştı. TSK içerisinde ByLock kullanımının asgaride tutulmasının sebebi de buydu.

Kuruyemişçinin telefonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 1 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar’da bir kuruyemişçi dükkanının TSK içerisindeki FETÖ'cü subay ve astsubayların haberleşme için kullanıldığı tespit edildi. 353 subay ve astsubay örgüt imamları ile buradaki telefon üzerinden haberleşiyordu.

İlk belirlemede 200 TSK mensubu

Yapılan çalışma sonunda burayı kullananlardan 128'inin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklandığı, 24'ünün itirafçı olduğu, 1'inin ise darbe girişiminde öldüğü tespit edildi. Geriye kalan 200 subay-astsubay ise halen TSK içinde muvazzaf olarak görevdeydi.

Operasyon başladı

Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 470, tüm Türkiye çapında ise 3421 ankesörlü hattın örgüt tarafından haberleşme amaçlı olarak kullanıldığını tespit etti. Bu tespitler sonunda 50'si Kara Kuvvetleri, 16'sı Hava, 22'si Deniz, 4'ü Sahil Güvenlik, 8'i ise Jandarma olmak üzere 100 TSK mensubu daha tespit edildi. Bunun üzerine 211'i muvazzaf olmak üzere 300 TSK mensubu hakkında yakalama kararı verildi.

Sabah 04.00'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstanbul merkezli 52 ilde operasyonlara başlandı.