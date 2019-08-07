Son dakika... 300 bin TL ödülle aranıyordu! Kim olduğu ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 20 Temmuz'da Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin 300 bin TL ödülle aranan gri kategorideki 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir."
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