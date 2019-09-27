Son dakika: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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