3 mühendis cinayetinden aranan Figen Yıldırım yakalandı
Bursa'da Lütfullah Ahmet Erdin, Efkan Açıcı ve Bülent Kepçeli adlı mühendislerin 2002 yılında öldürülmesi olayı ile ilgili davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2013 yılından beri aranan Figen Yıldırım İstanbul'da yakalandı. Yıldırım'ın üzerinde sahte kimlik çıktı.
Bursa'da 31 Ocak 2002 tarihinde gerçekleşen olay şöyle gelişmişti:
Figen Yıldırım Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde çalışan Lütfullah Ahmet Erdin ile aşk yaşıyordu. Yıldırım aynı zamanda Adem Güney ile de sevgiliydi. Adem Güney, Yıldırım'ın Erdin ile aşk yaşadığını öğrendi. Adem Güney, ilişkiyi kabullenemedi ve Erdin'i öldürme planı yaptı. Bu plana da Figen Yıldırım'ı dahil etti. Yıldırım'dan Erdin'le buluşmasını istedi. Bunun üzerine Erdin, Yıldırım'ı arayarak kendisini alması için arkadaşı Bülent Kepçeli'yi gönderdiğini söyledi.
Yıldırım, Kepçeli ile buluşarak lüks cipe bindikleri sırada, Adem Güney ve arkadaşı Şahin Korkmaz ortaya çıktı. Yıldırım ve Kepçeli'nin bindiği cipe binen Güney ve Korkmaz, Kepçeli'yi Gemlik yolu üzerinde 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Bu cinayetin ardından Güney, Korkmaz ve Yıldırım birlikte Lütfullah Ahmet Erdin'in ofisine gitti. 3 kişi, Erdin'in mühendislik bürosuna girdiklerinde, Erdin çalışma arkadaşı mühendis Efkan Açıcı ile oturuyordu. Burada Güney ile Erdin arasında kısa süren bir tartışma yaşandı. Daha sonra Erdin'i 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüler. Cinayeti gören Efkan Açıcı'yı da 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüler ve kaçtılar.
KOĞUŞ AĞASI...
Adem Güney ve Figen Yıldırım, cinayetler sırasında ellerinde oluşan kesileri tedavi ettirmek için gittikleri poliklinikte yakalandılar. Şahin Korkmaz ise kaçtı.
Adem Güney, Emniyetteki ifadesinde, "Mühendis benim sevgilimle ilişki kurdu, canıyla ödedi ama diğer 2 mühendis günahsızdı. İz bırakmamak için onları da öldürdük." derken, mahkemede, suçlamaları kabul etmeyerek cinayetleri Şahin Korkmaz'ın işlediğini öne sürdü. Figen Yıldırım ise ifadesinde, olayın bu boyuta varacağını düşünmediğini söyledi. Adem Güney ve Figen Yıldırım, tutuklu olarak yargılanırken cezaevinde evlendiler. Figen Yıldırım, cezaevindeyken kaldığı koğuşta ağalığa soyununca koğuştakiler tarafından dövüldü.
2005 yılında bu evlilikten cezaevindeyken kız çocuk dünyaya getirdi. Bunun üzerine Figen Yıldırım'ın cezaevi değiştirildi. Şahin Korkmaz'da 2006 Mayıs ayında yakalandı.
YAKALAMA KARARI ÇIKTI
2005 yılında Adem Güney, Figen Yıldırım hakkında mahkeme 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24'e yıl hapis cezası verdi. Ancak 2011 yılında Yargıtay cezayı onamadığı için Güney ve Yıldırım 8 Ocak 2011 yılında tahliye edildi. Korkmaz'ın ise tutukluluğu devam etti. Yargıtay 2013 yılında cezayı onayınca Güney ve Yıldırım hakkında yakalama kararı çıktı.
Bursa Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Figen Yıldırım'ın(35) İstanbul'da gizlendiğine yönelik bilgi aldı. Bu bilgi üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile birlikte koordineli çalışma başlatıldı. 4 ay süren çalışmanın ardından Figen Yıldırım'ın Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde taksicilik yapan H.A ile birlikte yaşadığı belirlendi. Ekipler, önceki gün Maltepe'deki eve operasyon düzenledi. Kapıyı açan Figen Yıldırım, Semra Yıldırım adına düzenlenmiş sahte kimliği gösterdi. Polis, kimliğin sahte olduğunu söyleyince gerçek kimliğini açıklamak zorunda kaldı. Gözaltına alınan Figen Yıldırım hakkında sahte kimlikten de işlem yapılacağı ve ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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