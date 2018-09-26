Son dakika... 3 kişiyi vurup, kaçtı
İstanbul Bahçelievler'de silahlı bir şahıs, 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralananlardan birisinin ise yerden seken kurşunların denk geldiği seyyar satıcı olduğu öğrenildi.
Olay, Yayla Cami önünde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen silahlı bir kişi, 3 kişiyi yaralayarak kaçtı. Olayı haber alan polis söz konusu yere gelerek güvenlik önlemi aldı.
Kavganın sebebi bilinmezken, olayda yaralanan İ.İ., U.İ. ve R.A. isimli erkek şahıslar hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan İ.İ. ve U.İ.'nin akraba olduğu düşünülürken, R.A. ise yerden seken kurşunla yaralandı. Yol kenarında seyyar satıcılık yapan R.A.'nın durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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