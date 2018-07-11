Son dakika... 3 ilde terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Osmaniye Amanos Dağları’nda emniyet istihbarat ve jandarmanın ortak operasyonuyla 11 terörist öldürüldü. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyü kırsalında eylem hazırlığı içinde olan 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtında silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda da PKK’lı 3 terörist öldürüldü. Operasyonda 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 12 şarjör, 360 fişek, el bombası, el telsizi, radyo, el yapımı patlayıcı düzeneğine ait uzaktan kumanda ile örgütsel doküman ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtında da bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edildi.

ELEBAŞININ TELSİZİ BULUNDU

GİRESUN’un Güce ilçesine bağlı Körükbelen yaylasında Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin şehit olduğu çatışmanın ardından ormanlık alanda izlerini kaybettiren PKK’lı teröristleri bulunması için ATAK ve Kobra helikopterlerinin destek verdiği geniş çaplı operasyon sürüyor. 14 kişi olduğu belirlenen teröristlerin üçerli gruplara ayrılarak kaçmaya çalıştığı saptandı. 'Aranan Teröristler' listesinde yeşil kategoride olan ve başına 1 milyon lira ödül konulan elebaşı ‘Barış Öner’in kaçarken düşürdüğü telsiz bulundu. Güvenlik güçleri, telsiz konuşmalarından grupların ilerleme yöntemlerini de deşifre etti.