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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... 3 ilçe belediye başkanı ve sözde eş başkanları gözaltında
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Orhan AŞAN/DHA
06.12.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Son dakika... 3 ilçe belediye başkanı ve sözde eş başkanları gözaltında

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Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan belediye başkanları, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından soruşturma başlatılan HDP'li 3 belediye başkanına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Başkale Belediyesi Başkanı Erkan Acar, Muradiye Belediyesi eş başkanları Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan ile Özalp Belediyesi eş başkanları Yakup Almaç ve Dilan Öğrenci'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan belediye başkanlarının adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan başkanlar, sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika... 3 ilçe belediye başkanı ve sözde eş başkanları gözaltında


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