Son dakika: 29 Mart son depremler listesi! Nerelerde deprem oldu?
Son depremler, 29 Mart Cuma gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 29 Mart tarihli son depremler listesi
Son depremler listesi, 29 Mart Cuma günü birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Saat kaçta ve hangi büyüklükte deprem olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son depremler araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte, 29 Mart Cuma günün ilk dakikaları itibariyle gerçekleşen depremlerin listesi;
07:52:41-.- 2.0 -.- KURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI)
04:07:34-.- 2.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
03:24:20-.- 3.2 3.2 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
02:32:18-.- 2.6 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
02:06:42-.- 2.4 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)
01:27:40-.- 2.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
01:11:24-.- 1.8 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
01:03:39-.- 3.3 3.4 UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (01:03:40)
00:55:57-.- 2.3 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
00:41:49-.- 2.0 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)
00:05:07 -.- 1.2 -.- ACIPAYAM (DENIZLI)
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