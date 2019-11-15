Son dakika! Operasyon haberleri peş peşe geliyor! Çok sayıda ilde gözaltı kararı...
2011 KPSS sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i, 29 ildeki operasyonla yakalandı. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihraç edilmiş 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan KPSS’de FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada Ankara merkezli 29 ilde 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 45’inin yakalandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine 59’u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15.11.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.
FETÖ'NÜN HAVA KUVVETLERİ YAPILANMASINA OPERASYON
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilmiş ya da görevden uzaklaştırılmış 53 eski astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 30 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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