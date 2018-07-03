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    Son dakika: 28 Şubat davasında gerekçeli karar açıklandı

    AA
    03.07.2018 - 21:46 | Son Güncelleme:

    28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, "REFAHYOL Hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu" belirtildi. Kararda ayrıca, "Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır." denildi. Gerekçeli kararda, "Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın hükümetin düşürülmesi suçuna iştiraki konusunda tam bir vicdani kanaate varıldı" satırlarına da yer verildi.

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    Etiketler: 28 şubat davası , 28 şubat darbesi , 28 Şubat , son dakika , haberler
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