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    Son dakika... 25'i muvazzaf 72 albay için gözaltı kararı

    Mesut Hasan BENLİ / Ankara
    14.05.2018 - 09:06 | Son Güncelleme:

    Ankara merkezli soruşturmada, FETÖ ile irtibatları tespit edilen, aktif görevde 25 albayın arasında olduğu 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker kişilerce FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 47 albay olmak üzere toplam 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 14 ilde devam ediyor.

    Etiketler: gündem
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