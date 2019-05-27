Son dakika... 22 gündür kayıp olan Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları bulundu.
Ecrin Kurnaz ile ilgili son dakika haberi geldi! Samsun'da 22 gündür kayıp olan ve her yerde arama çalışmaları devam eden Ecrin Kurnaz'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı.
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