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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.02.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Son dakika: 2010 KPSS sorularına ilişkin davada ceza yağdı

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Son dakika: 2010 KPSS sorularına ilişkin davada ceza yağdı

2010 KPSS sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından sızdırılmasına ilişkin asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7'şer aya kadar hapis cezası verildi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Esasa ilişkin savunmaların ardından sanıkların son sözlerini dinleyen mahkeme heyeti, daha sonra hükmü açıkladı.

Heyet, sanıklardan 69'unu silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Heyet, aynı suçtan mahkum ettiği bir sanık hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum etti ve bu sanığın hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Silahlı terör örgütü üyeliğinden suçlu bulunan sanıklardan 36'sı dolandırıcılık suçundan 8 yıl 4 ay, 7'si de 3 yıl 1 ay 15'er gün ayrıca cezalandırıldı.

olandırıcılıktan cezalandırılan sanıklara, kamu görevinden elde ettikleri kazancın 2 katı para cezası da verildi.

Heyet 20 sanığın beraatına hükmederken, firari 15 sanığın dosyasını ise ayırdı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilot Sadullah Abra'nın eşi sanık Reyhan Abra, terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmaya giden ekipte yer alan Haldun Gülmez'in eşi Kübra Gülmez ve Bahadır Sagun'un eşi Kübra Sagun da 14 yıl 7'şer ay hapis cezası aldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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