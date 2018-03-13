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    Son dakika: 20 subay ve 5 astsubay hakkında gözaltı kararı

    Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
    13.03.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

    ANKARA polisi Jandarma Genel komutanlığı'nda görevli subaylara yönelik FETÖ operasyonu başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında; 7 albay, 8 yarbay, iki üsteğmen ve 3 teğmen ile 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

    ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan az önce yapılan bilgilendirme şöyle :

    "Başsavcılığımızca (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı), FETÖ/PYD’nin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon ile 20 muvazzaf subay (7 Albay,8 yarbay ‘2 üsteğmen, 3 teğmen ) ve 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verilmiş olup ,Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanılmıştır."

     

    Etiketler: FETÖ operasyonu , muvazzaf asker , gözaltı kararı , gündem
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