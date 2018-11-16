Son dakika... Kemal Batmaz'ın hücresine operasyon
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sürdürdüğü ankesör soruşturması kapsamında 100’ü asker 88’i sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Savcılıktan yapılan açıklamada, sivil imamların FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’a bağlı oldukları iddia edildi.
Ankesör soruşturması kapsamında 100’ü asker 88’i sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde FETÖ’nün sivil imamları ile örgüt mensubu asker kişilerin ankesör sistemi kullanarak haberleştikleri tespit edilen 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
BATMAZ HÜCRESİ
Açıklamada hakkında gözaltı kararı verilen 88 sivil imamın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssündeki darbe faaliyetini yönettiği iddia edilen FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’a bağlı oldukları iddia edildi. Açıklamada şöyle denildi:
“FETÖ ile irtibatları tespit edilen 4 teğmen, 96 Astsubay olmak üzere toplam 100 asker şüpheli ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve FETÖ ile irtibatlı askerleri örgüt adına yöneten ve FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz’a bağlı olarak çalışan 88 sivil imam mahrem imam olmak üzere toplam 188 şüpheli gözaltı kararı verilmiştir.
13’Ü AKTİF
Gözaltına alınan Asker şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltına alınan sivil mahrem imamlardan 13 kişinin kamuda değişik kurumlarda aktif olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Ankara ve 25 ilde devam etmektedir.”
GENERAL SELAMA DURMUŞTU
Kemal Batmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssünde yakalanan sivil imamlar arasındaydı. Batmaz’ın darbenin yönetimi merkezi olan Akıncı Hava Üssündeki 141. filo koridorundan o dönemde üs komutanı olan tuğgeneral Hakan Evrim’in Batmaz’a asker selamı verdiği görüntülere yansımıştı.
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