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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
16.11.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Son dakika... Kemal Batmaz'ın hücresine operasyon

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Son dakika... Kemal Batmaz'ın hücresine operasyon

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, sürdürdüğü ankesör soruşturması kapsamında 100’ü asker 88’i sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Savcılıktan yapılan açıklamada, sivil imamların FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’a bağlı oldukları iddia edildi.

Ankesör soruşturması kapsamında 100’ü asker 88’i sivil imam olmak üzere 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde FETÖ’nün sivil imamları ile örgüt mensubu asker kişilerin ankesör sistemi kullanarak haberleştikleri tespit edilen 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

BATMAZ HÜCRESİ

Açıklamada hakkında gözaltı kararı verilen 88 sivil imamın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssündeki darbe faaliyetini yönettiği iddia edilen FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’a bağlı oldukları iddia edildi. Açıklamada şöyle denildi:

“FETÖ ile irtibatları tespit edilen 4 teğmen, 96 Astsubay olmak üzere toplam 100 asker şüpheli ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve FETÖ ile irtibatlı askerleri örgüt adına yöneten ve FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz’a bağlı olarak çalışan 88 sivil imam mahrem imam olmak üzere toplam 188 şüpheli gözaltı kararı verilmiştir.

13’Ü AKTİF

Gözaltına alınan Asker şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltına alınan sivil mahrem imamlardan 13 kişinin kamuda değişik kurumlarda aktif olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Ankara ve 25 ilde devam etmektedir.”

GENERAL SELAMA DURMUŞTU

Kemal Batmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssünde yakalanan sivil imamlar arasındaydı. Batmaz’ın darbenin yönetimi merkezi olan Akıncı Hava Üssündeki 141. filo koridorundan o dönemde üs komutanı olan tuğgeneral Hakan Evrim’in Batmaz’a asker selamı verdiği görüntülere yansımıştı.

Kemal Batmaz'ın 143. Filodaki görüntüleri
daha fazla video için
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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